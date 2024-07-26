В Кремле дали совет заблокированным на YouTube пользователям

Песков посоветовал пользоваться другими ресурсами в случае блокировки на YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет пользователям из России, чьи аккаунты на видеохостинге YouTube были заблокированы. Его слова приводит «Мастерская новых медиа».

Представитель Кремля заявил, что российским пользователям нужно быть готовым к блокировкам на западных ресурсах. «Но я считаю, что выкинули из одного — надо идти в другой. И нечего стесняться», — заключил Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что сейчас Россия не сможет повлиять на информационную политику Запада. Однако он убежден, что ситуация может стабилизироваться через некоторое время.

Ранее Песков порассуждал о борьбе с недостоверной информацией в интернете. По его словам, на интернет-коммуникацию должны распространяться то же правовое регулирование, как и на обычную жизнь.

До этого пресс-секретарь президента рассказал о планах на YouTube в России. Он уточнил, что планов заблокировать видеохостинг на территории страны нет.