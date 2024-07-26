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10:37, 26 июля 2024Интернет и СМИ

В Кремле высказались о борьбе с фейками в интернете

Песков: в интернете должно быть такое же правовое регулирование, как и в жизни

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о борьбе с фейками в интернете. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что на происходящее в сети должны распространяться те же правила правового регулирования, как и в обычной жизни.

Песков отметил, что законодательство в сфере информации, касающееся оффлайна, уже расширяется и на интернет-коммуникацию.

Ранее Песков оценил ситуацию с работой WhatsApp в России. Он заявил, что никакого замедления мессенджера в стране нет.

До этого пресс-секретарь рассказал о планах относительно YouTube в России. По его словам, в стране не планируют ограничивать доступ к видеохостингу. Песков объяснил, что трудности в его работе могут быть вызваны техническими проблемами со стороны Google.

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