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09:48, 4 октября 2024Экономика

Российские компании лишились контроля за грузами на железной дороге

«Ъ»: транспортные фирмы лишили доступа к контролю за грузами на железной дороге

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экспедиторские и транспортные компании в России, которые не являются грузоотправителями или получателями, в последние недели утратили возможность контролировать свои грузы, доставляемые по железной дороге. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Они связывают ситуацию с задержанием в Санкт-Петербурге в конце сентября подозреваемых в получении незаконного доступа к системе отслеживания поездов ОАО «РЖД» под названием ЭТРАН и торговле этой информацией.

Как отмечет гендиректор Shuttle Logistic Никита Казаринов, для его фирмы стал закрыт доступ к отслеживанию местонахождения груза, что сказывается на качестве услуг. Оператор не понимает, будут ли задержки в пути, через какое время придет контейнер и не потерялся ли он, а значит, планирование цепочек поставок в обычном формате стало невозможным.

В РЖД подчеркивают, что не ограничивали доступ к ЭТРАН и все, кто имеет право получать информацию, владеют ей в полном объеме. Однако, как указывается в материале, обеспечивающих сквозную транспортировку компании к системе не подключены.

До начала боевых действий на Украине ЭТРАН была открыта для всех. Позднее, когда данные были закрыты, получать информацию можно было у сторонних провайдеров.

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Соучредитель ГК СЛК Дмитрий Аржаных подтвердил, что в октябре компания больше не знает, где находится ее груз в конкретный момент, и прикладывает все усилия, чтобы решить проблему. По его словам, с трудностями столкнулись все операторы. Другой участник рынка отметил, что на деятельности компании ситуация отражается «крайне негативно».

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская объяснила, что отсутствие информации увеличивает риски. Теперь нельзя проверить, отправлен ли груз и не пытается ли экспедитор или транспортная компания обмануть клиента, а самим операторам нет возможности адекватно реагировать на задержку. Раньше можно было понять, что контейнер уже месяц находится на какой-то станции и либо писать жалобы, либо вывозить его каким-то другим путем.

В середине сентября стало известно, что РЖД намерены резко поднять тарифы на грузоперевозки в 2025 году, поскольку им нужны деньги для финансирования инвестиционной программы. Грузоотправители в целом с пониманием относятся к такому предложению, однако требуют повысить катастрофически упавшее качество услуг и ускорить движение.

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      Платон Щукин
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