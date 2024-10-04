Жена участника спецоперации обратилась к ООН с просьбой

Жена участника СВО Полий попросила ООН вернуть мужа из плена ВСУ

Жительница Ессентуков Юлия Полий, чей муж находится в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подвергается пыткам, записала видеообращение к Организации Объединенных Наций. Ее слова приводит РИА Новости.

Полий попросила ООН вернуть мужа — участника спецоперации — из плена ВСУ, с таким же призывом она обратилась к международным правозащитным организациям. Она отметила, что просит обратить внимание на нарушение правил ведения войны.

«Со мной связались в Telegram, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину», — рассказала жена военного.

В противном случае женщине пригрозили смертью супруга. На видеоролике она призвала общественность проявить участие к ее ситуации. «Помогите», — попросила она.

Ранее российские военные спасли медика 59-й бригады ВСУ Игоря Мацака. Мужчина получил ранение, у него было перебито бедро. Порядка 30 часов он ждал эвакуации от сослуживцев, однако его спасли российские военные, зашедшие на подавленные позиции.