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06:27, 4 октября 2024Россия

Жена участника спецоперации обратилась к ООН с просьбой

Жена участника СВО Полий попросила ООН вернуть мужа из плена ВСУ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Жительница Ессентуков Юлия Полий, чей муж находится в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подвергается пыткам, записала видеообращение к Организации Объединенных Наций. Ее слова приводит РИА Новости.

Полий попросила ООН вернуть мужа — участника спецоперации — из плена ВСУ, с таким же призывом она обратилась к международным правозащитным организациям. Она отметила, что просит обратить внимание на нарушение правил ведения войны.

«Со мной связались в Telegram, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину», — рассказала жена военного.

В противном случае женщине пригрозили смертью супруга. На видеоролике она призвала общественность проявить участие к ее ситуации. «Помогите», — попросила она.

Ранее российские военные спасли медика 59-й бригады ВСУ Игоря Мацака. Мужчина получил ранение, у него было перебито бедро. Порядка 30 часов он ждал эвакуации от сослуживцев, однако его спасли российские военные, зашедшие на подавленные позиции.

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      Марина Совина
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