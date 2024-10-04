Жителя Севастополя осудили на 14 лет за госизмену

В Севастополе экс-сотрудника ВМС Украины осудили на 14 лет за госизмену

В Севастополе суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего сотрудника Военно-морских сил (ВМС) Украины за государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчину завербовала украинская разведка. Он фотографировал ракетные корабли, боновые ограждения и средства ПВО в Севастополе.

Ранее Верховный суд России признал законным приговор, вынесенный супругам Роману и Татьяне Сидоркиным за госизмену в пользу Украины и подготовку к диверсии на объекте инфраструктуры.