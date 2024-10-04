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13:30, 4 октября 2024Силовые структуры

Жителя Севастополя осудили на 14 лет за госизмену

В Севастополе экс-сотрудника ВМС Украины осудили на 14 лет за госизмену

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Севастополе суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего сотрудника Военно-морских сил (ВМС) Украины за государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчину завербовала украинская разведка. Он фотографировал ракетные корабли, боновые ограждения и средства ПВО в Севастополе.

Ранее Верховный суд России признал законным приговор, вынесенный супругам Роману и Татьяне Сидоркиным за госизмену в пользу Украины и подготовку к диверсии на объекте инфраструктуры.

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      Екатерина Кашурникова
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