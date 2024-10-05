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04:22, 5 октября 2024Силовые структуры

Фигурант дела о сухпайках для Минобороны ранее получил условный срок за растрату

Фигурант дела о сухпайках Пешков в 2023 году получил условный срок за растрату

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Фигурант дела о сухпайках заместитель командир 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрий Пешков ранее получил условный срок за растрату. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Уточняется, что приговор вынес Брянский военный суд 7 декабря 2023. Пешков и его подельник Белов Антон Дмитриевич были признаны виновными в растрате в особо крупном размере. Оба фигуранта получили условные сроки. Собеседник агентства отметил, что Пешков не признал свою вину.

В настоящее время Пешкова обвиняют в хищении при поставках продовольственных пайков для бойцов специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что фигурантка дела о сухпайках Эльвира Смирнова, работавшая в АО «Грязинский пищевой комбинат», признала вину и заключила досудебное соглашение.

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      Марина Совина
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