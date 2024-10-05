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15:42, 5 октября 2024Мир

Фицо рассказал о планах посетить Москву

Премьер-министр Словакии заявил, что готов приехать в Москву в 2025 году

Фото: Tomas Benedikovic / AP

Глава правительства Словакии Роберт Фицо рассказал о готовности посетить российскую столицу. Его цитирует радио RTVS.

Рассуждая о том, стоит ли ему приезжать в Москву по случаю 80-летия Победы, Фицо дал понять, что не знает тех, кто мог бы его остановить. Он подчеркнул, что речь идет о мирной демонстрации, которая, по его словам, не имеет ничего общего с событиями настоящего времени.

В связи с этим он призвал не забывать, что «свобода пришла с Востока».

Ранее Фицо пообещал, что приложит усилия для восстановления отношения Европейского союза с Россией. По словам премьер-министра, Евросоюз и РФ нужны друг другу.

Кроме того, он пожаловался на Европейскую комиссию, которая оказывает огромное давление, добиваясь полного прекращения поставок газа с востока на запад.

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