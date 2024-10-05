Российские умельцы собрали в гараже самостоятельно находящий врага беспилотник

Военкор Стешин: умельцы в РФ построили дрон «Молния» с искусственным интеллектом

Российские умельцы в гараже разработали снабженный искусственным интеллектом (ИИ) беспилотник самолетного типа «Молния». Его особенность в том, что он способен самостоятельно отыскать врага. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передает kp.ru.

«Это сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трех килограммов "Молния2 поднимает и несет», — поделился командир подразделения БПЛА с позывным Печорин в беседе с военкором.

Военный подтвердил, что новый беспилотник — это народная разработка. По его словам, из гаража она «попала на рельсы», и разработчики смогли получить государственное финансирование. Печорин уточнил, что в отличие от вражеских поделок, в «Молнии» есть одна высокотехнологическая особенность — ИИ в системе наведения.

Ранее сообщалось, что в России разработают способные заменить «Орлан-10» и «Орлан-30» дроны.