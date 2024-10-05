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18:16, 5 октября 2024Интернет и СМИ

В США призвали помочь пострадавшим от урагана американцам вместо Украины

Журналист Хинкл: власти США должны помочь пострадавшим от урагана, а не Украине

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что власти США должны помочь пострадавшим от урагана «Хелен» американцам вместо оказания военной поддержки Украине и Израилю. Свой призыв он опубликовал в соцсети X.

Хинкл назвал чушью ситуацию, при которой правительство «не может спасти американцев от урагана, но у него есть деньги на финансирование террористов в Израиле и на Украине».

В начале сентября этот же журналист заявил, что Вашингтон не дает Киеву разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, так как Штаты опасаются последствий полномасштабного конфликта с РФ. По его словам, США осознают, что сейчас Россия ведет лишь спецоперацию, но уже освободила огромные территории.

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      Алина Черненко
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