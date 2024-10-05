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22:19, 5 октября 2024Мир

Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в роддоме больницы

Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в больнице в Турции

Фото: pixabay.com

Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в родильном доме турецкой больницы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Неизвестная с оружием ворвалась в отделение неотложной помощи родильного дома и детской больницы города Кахраманмараш и взяла в заложники сотрудников больницы и стала угрожать пациентам. Никаких требований она не выдвигает.

На место происшествия уже приехали экстренные службы и турецкие спецподразделения.

Ранее в Лос-Анджелесе был захвачен автобус. Подозреваемого задержали. Водитель выбрался из автобуса с помощью спецназа, он не пострадал. В результате захвата один человек получил серьезные ранения. Никаких дополнительных подробностей о характере травмы или личности жертвы предоставлено не было. Полиция продолжает расследование.

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      Марина Совина
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