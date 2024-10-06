Франция заявила о поддержке Украины ради своего авторитета в Европе

Министр Аддад: Франция поддерживает Украину ради своего авторитета в Европе

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в беседе с газетой Le Journal du Dimanche заявил, что страна поддерживает Украину ради своего авторитета в Европе.

По его словам, Париж пытается защитить национальные интересы и интересы безопасности страны. Он добавил, что Франция поддерживает Украину не из альтруизма. «Если завтра Россия выиграет войну на Украине, это напрямую скажется на стоимости энергоносителей, продовольствия и сельскохозяйственных товаров по всему миру», — сказал Аддад. По его словам, это повлияет на оборонный авторитет Франции в Европе.

Министр добавил, что именно Париж подтолкнул своих партнеров к расширению военной поддержки Киева. Он считает, что в ходе конфликта на Украине решается не только вопрос безопасности стран Восточной Европы, но и доверия к Франции со стороны ее европейских партнеров.

27 февраля Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск западных стран для помощи Украине. Он добавил, что пока консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут. По мнению Макрона, условием для этого может стать продвижение фронта к Киеву и Одессе.