Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 6 октября 2024Мир

Франция заявила о поддержке Украины ради своего авторитета в Европе

Министр Аддад: Франция поддерживает Украину ради своего авторитета в Европе
Бенжамен Аддад

Бенжамен Аддад. Фото: Reuters

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в беседе с газетой Le Journal du Dimanche заявил, что страна поддерживает Украину ради своего авторитета в Европе.

По его словам, Париж пытается защитить национальные интересы и интересы безопасности страны. Он добавил, что Франция поддерживает Украину не из альтруизма. «Если завтра Россия выиграет войну на Украине, это напрямую скажется на стоимости энергоносителей, продовольствия и сельскохозяйственных товаров по всему миру», — сказал Аддад. По его словам, это повлияет на оборонный авторитет Франции в Европе.

Министр добавил, что именно Париж подтолкнул своих партнеров к расширению военной поддержки Киева. Он считает, что в ходе конфликта на Украине решается не только вопрос безопасности стран Восточной Европы, но и доверия к Франции со стороны ее европейских партнеров.

27 февраля Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск западных стран для помощи Украине. Он добавил, что пока консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут. По мнению Макрона, условием для этого может стать продвижение фронта к Киеву и Одессе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это бред». Власти Украины высказались об уступке территорий России. Что об этом говорили в дипломатических кругах?

      В России начнут преподавать кибербезопасность

      В России подешевели подержанные автомобили

      В России одобрили создание компьютерной игры про СВО

      Франция ответила на критику Нетаньяху в адрес Макрона

      Арестованных в Москве адвокатов обвинили в попытке подкупа лиц в суде

      Франция заявила о поддержке Украины ради своего авторитета в Европе

      ЦАХАЛ ударила по пригороду Бейрута

      Российская гимнастка сломала руки во время выступления

      Дуров сообщил о новой функции в Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше