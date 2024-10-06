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09:26, 6 октября 2024Мир

Количество жертв от израильских ударов по школе и мечети в секторе Газа увеличилось

Число погибших от удара по школе и мечети в Дейр-эль-Балах выросло до 24 человек

Фото: Ramadan Abed / Reuters

В секторе Газа количество жертв от израильских ударов по школе имени Ибн Рушда и мечети Аль-Акса в Дейр-эль-Балах увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, в мечети находились беженцы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела «точечный удар» по боевикам палестинского «Хамаса», которые по их мнению, укрывались внутри здания. Военные утверждали, что «Хамас» использовал мечеть в качестве командного пункта. После удара по мечети 24 человека не выжили, еще 93 получили ранения.

По информации пресс-службы правительства сектора Газа, в школе также укрывались беженцы. Число жертв и раненых от удара там не известно.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ нанес удары по зданиям школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

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      Анна Габай
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