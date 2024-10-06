На российской станции из вагона-цистерны вытекло 100 литров серной кислоты

В Нижегородской области из вагона-цистерны вытекло 100 литров серной кислоты

В Нижегородской области из вагона-цистерны вытекло около 100 литров серной кислоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

По данным канала, ЧП произошло в Дзержинске на железнодорожной станции Игумново. Сейчас специалисты перекачивают кислоту в стационарную емкость. Уточняется, что пострадавших нет.

По информации NN.RU со ссылкой на источника в экстренных службах, около 16:30 по московскому времени было обнаружено, что из вагона-цистерны объемом 63 тонны капельно вытекает серная кислота. Сейчас ее переместили на территорию компании «Корунд-Системы».

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области грузовой поезд протаранил «КамАЗ». Авария произошла рядом с местом строительства моста. Водитель «КамАЗа» успел покинуть салон, когда услышал гудок поезда. До этого в Костромской области грузовой поезд протаранил автомобиль, который выехал на железнодорожный переезд.