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16:42, 6 октября 2024Мир

На Западе допустили окружение ВСУ в ДНР

Меркурис: ВСУ грозит окружение в Курахово в ДНР из-за водохранилища

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит окружение в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) из-за водохранилища. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис прокомментировал продвижение ВС России на кураховском направлении в ДНР. Он допустил окружение группировки ВСУ в районе города, так как российские военные вплотную подходят к прилегающим населенным пунктам.

«Украинские войска не могут отступать из Курахово на север, так как на их пути находится Кураховское водохранилище», — подчеркнул эксперт.

Ранее директор украинской военно-промышленной компании Defense Express Сергей Згурец испугался флангового окружения Селидово в ДНР. По его мнению, ВС России могут повторить тактику флангового окружения как в Угледаре.

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      Алевтина Запольская
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