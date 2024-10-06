Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:22, 6 октября 2024Мир

Названы подробности операции Израиля против «Хезболлы»

WP: «Моссад» вынудил членов «Хезболлы» держать пейджер двумя руками

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Пейджеры, которыми пользовались участники движения «Хезболла», разработала и запрограммировала особым образом израильская разведка «Моссад». Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Как уточняет издание, для того, чтобы прочитать зашифрованное сообщение, следовало зажать кнопки сразу двумя руками. Таким образом, взрывчатка внутри устройства активировалась

Отмечается, что никто из пользователей не подозревал, что «они носят искусно изготовленную израильскую бомбу».

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов пейджеров в Ливане. Иранские военные также начали масштабную операцию по проверке всех технических устройств.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия-2024». Кого признали самой красивой девушкой страны?

      Назван российский регион с повышенным риском от изменения климата

      Российский боец рассказал об эвакуации жителей Обуховки

      Россия получила пять «высокомерных отказов» от форума ОБСЕ

      Экс-президент США присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис

      Российские военные ликвидировали расстрелявших гражданских под Курском бойцов ВСУ

      Боец ВС России раскрыл попытку наемников спрятаться за солдатами ВСУ при разминировании

      Подробности операции Израиля против «Хезболлы» раскрыли

      Раскрыта самая частая причина икоты

      Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше