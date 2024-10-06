Названы подробности операции Израиля против «Хезболлы»

WP: «Моссад» вынудил членов «Хезболлы» держать пейджер двумя руками

Пейджеры, которыми пользовались участники движения «Хезболла», разработала и запрограммировала особым образом израильская разведка «Моссад». Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Как уточняет издание, для того, чтобы прочитать зашифрованное сообщение, следовало зажать кнопки сразу двумя руками. Таким образом, взрывчатка внутри устройства активировалась

Отмечается, что никто из пользователей не подозревал, что «они носят искусно изготовленную израильскую бомбу».

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов пейджеров в Ливане. Иранские военные также начали масштабную операцию по проверке всех технических устройств.