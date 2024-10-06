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22:26, 6 октября 2024Бывший СССР

Озвучены данные первого экзитпола после голосования по строительству АЭС в Казахстане

Экзитпол показал, что за строительство АЭС в Казахстане проголосовали 69,8%
Здание Центральной избирательной комиссии Казахстана

Здание Центральной избирательной комиссии Казахстана. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

69,8 процента граждан проголосовали за строительство первой АЭС в Казахстане, следует из данных экзитпола, который провел институт комплексных социальных исследований «СОЦИС-А». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законодательству, если более половины участников референдума проголосовали за, то решение по вопросу считается принятым.

До этого референдум признали состоявшимся, потому что в голосовании приняли участие более 51 процента от общего количества избирателей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что строительством и эксплуатацией первой АЭС в стране должен заниматься международный консорциум.

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      Сергей Грехов
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