Россиянам дали совет по покупке валюты

Экономист Григорьев посоветовал при покупке валюты вкладываться в наличные

Доллары и евро могут быть одним из выгодных вариантов вложений, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет россиянам по покупке валюты.

По мнению экономиста, до конца года доллар и евро продолжат расти, однако диапазон не будет таким значительным, как в прошлом году.

«Заметное укрепление рубля произошло летом, потому что из-за введенных санкций очень сильно осложнился импорт в России, соответственно, импортеры меньше покупали валюты. Сейчас после вала санкций наши компании находят обходные маневры и все возвращается на круги своя, импорт у нас подрастает. К зиме, к Новому году он будет еще больше подрастать как в бытовых вещах, так и в промышленных. Это значит, что с большей долей вероятности рубль будет слабеть», — спрогнозировал он.

Экономист отметил, что валюта за многие годы стала привычным инструментом хранения средств. В то же время он считает, что не стоит переводить все свободные деньги в доллары и евро.

Покупать лучше наличные доллары и евро, потому что безналичные подвержены риску ограничений, санкций, каких-то сложностей с выводом. Наличные таких сложностей не создают, поэтому лучше делать акцент на наличные Владимир Григорьев экономист

«Здесь вступает традиционная модель поведения россиян за последние более чем четверть века. Доллар — это надежное сохранение денег, при обесценивании рубля вы потом всегда можете их продать и получить больше рублей. Но не на всю сумму свободных денег, их надо как-то распределять не только между долларами и евро, но и другими вложениями. Тем более сейчас выгодные ставки по депозитам — тоже направление, про которое не стоит забывать», — сказал специалист.

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