Российские вертолетчики атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

МО РФ: экипажи Ка-52М атаковали живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Экипажи вертолетов Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям, личный состав и техника противника были уничтожены.

После атаки вертолетчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили переправу через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области, которую использовали ВСУ.