Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:30, 6 октября 2024Россия

Российские вертолетчики атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

МО РФ: экипажи Ка-52М атаковали живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Фото: Globallookpress.com

Экипажи вертолетов Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям, личный состав и техника противника были уничтожены.

После атаки вертолетчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили переправу через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области, которую использовали ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский «Искандер» ударил по судну в порту под Одессой. Там разгружали прибывшие из Европы снаряды

      В ХАМАС отказались отступить от переговорных позиций по Газе

      Маск предрек конец США в случае победы демократов

      Экс-шеф протокола Кремля прокомментировал смерть кардиохирурга Акчурина

      Российские вертолетчики атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

      В США допустили переворот на Украине

      В ООН предупредили о риске появления пустынь в Южной Европе

      На Украине раскрыли отношение Запада к действиям ВСУ в Курской области

      На Западе раскрыли план Зеленского на случай поражения

      Нидерланды подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше