Российский боец рассказал о мародерстве ВСУ в Угледаре

Российский боец рассказал об украденных золотых украшениях у солдат ВСУ

Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал о мародерстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Его слова передает ТАСС.

«Если брать отдельно взятые случаи, то таких случаев масса», — высказался военнослужащий о мародерстве ВСУ. По словам замкомандира «Восток», при осмотре тел погибших противников иногда у них обнаруживаются украденные женские золотые украшения в большом количестве. «Они у кого-то, соответственно, их забрали. У кого можно взять женские золотые драгоценности? Только у мирных женщин», — подчеркнул российский боец.

Солдат отметил, что на момент захода армии России на территорию Угледара город подвергался мародерствам. Это, как подчеркнул военный, подтверждают не только полностью разграбленные помещения и дома, но и гражданские лица, которые были свидетелями мародерских действий со стороны украинских военных.

Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара 3 октября. До этого появились неофициальные данные о переходе города под контроль российских войск.

Ранее жительница города Суджа в Курской области Нина Неженцева сообщила, что солдаты ВСУ занимаются мародерством. По ее словам, украинские военные вскрывают дома местных жителей, в городе «все разграблено».