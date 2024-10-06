Российский врач и телеведущий раскрыл простой продукт для защиты от рака

Доктор Мясников: чеснок можно использовать как антионколгическое средство

У чеснока — простого продукта, который можно найти на каждой кухне — есть масса полезных свойств, из-за чего его используют для поддержания иммунитета и профилактики многих заболеваний. Помимо его противомикробной активности, чеснок может защитить организм от рака, такую информацию раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников, передают «Аргументы и факты».

«Там много антиоксидантов, и используется как антионкологическое средство. Во всяком случае, в литературе фигурирует чеснок как одна из возможных положительных вещей», — отметил врач.

По словам Мясникова, люди также выбирают чеснок за такие свойства, как снижение уровня холестерина в крови, помощи при аритмии, желче-каменной болезни и прочих заболеваниях. Особенную ользу он может принести в борьбе с ОРВИ, так как содержит много антиоксидантов. Доктор обратил внимание, что чеснок входит в топ-7 самых полезных продуктов питания.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева заявила, что яйца являются продуктом, который снижает риск развития некоторых заболеваний, в том числе рака и болезни Альцгеймера. Дело в том, что яичный желток содержит лецитин, который защищает клетки от повреждений.