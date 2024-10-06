ЦАХАЛ ударила по пригороду Бейрута

Военно-воздушные силы (ВВС) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута (столица Ливана). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что под удар попали районы Шувайфет и Бурдж аль-Бараджне. В момент атаки в аэропорту Бейрута совершали посадку два гражданских самолета.
Ранее ЦАХАЛ атаковал штаб «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Жителям региона перед атакой разослали уведомления о необходимости соблюдать осторожность.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что у страны есть «сюрпризы» для «Хезболлы». При этом он отметил, что движение уже получает серьезные удары один за другим.