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00:17, 6 октября 2024Мир

ЦАХАЛ ударила по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута (столица Ливана). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что под удар попали районы Шувайфет и Бурдж аль-Бараджне. В момент атаки в аэропорту Бейрута совершали посадку два гражданских самолета.

Ранее ЦАХАЛ атаковал штаб «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Жителям региона перед атакой разослали уведомления о необходимости соблюдать осторожность.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что у страны есть «сюрпризы» для «Хезболлы». При этом он отметил, что движение уже получает серьезные удары один за другим.

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      Евгений Силаев
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