Маск предрек конец США в случае победы демократов

Маск: в случае победы Камалы Харрис США придет конец

США придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, заявил американский бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет ТАСС.

Он предрек Соединенным Штатам проблемы из-за демократов. «Это был бы конец Америки», — прокомментировал Маск публикацию, в которой говорилось, что в случае победы Харрис США превратятся в «однопартийное социалистическое государство».

Ранее Илон Маск оценил возможное президентство Камалы Харрис как жестокий вид наказания.

Также миллиардер назвал бывшего лидера США и кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа единственным, кто может спасти демократию.