Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 6 октября 2024Мир

В Китае указали на попытки властей добиться признания в Арктике

SCMP: патрулирование РФ и КНР говорит о желании Пекина усилить позиции в Арктике

Фото: Adrian Portugal / Reuters

Совместное патрулирование Арктики в Северном Ледовитом океане кораблями России и Китайской Народной Республики (КНР) может привести к усилению сотрудничества стран НАТО в регионе. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, это говорит о желании Пекина усилить свои позиции в регионе. По словам старшего научного сотрудника Гудзоновского института Лизлотт Одгаард, Китай пытается продемонстрировать, что тоже является приарктическим государством, и намерен добиться признания. Поэтому КНР поддерживает действия России в Арктике, отметила она.

Одгаард добавила, что такие действия могут привести к расширению сотрудничества арктических стран Северо-Атлантического альянса (НАТО). Речь идет о Норвегии, США, Канаде и Дании.

По мнению старшего военного аналитика американского исследовательского центра Rand Corporation (признан нежелательной на территории России) Тимоти Хита, для патрулирования приарктической зоны Китай выбрал именно корабли береговой охраны из-за того, что они не привлекают к себе внимания. Хит сказал, что в этом случае как Россия, так и США более чувствительны к присутствию Китая в регионе. Он подчеркнул, что береговая охрана КНР действовала в рамках миссии по обеспечению рыболовства на севере Тихого океана и это дает предлог для ее участия.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России и Китая провели совместные военные учения «Север. Взаимодействие-2024» для отработки реагирования на потенциальные внешние угрозы.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В России прокомментировали предложение перенести войну в Белоруссию

      Эксперт прокомментировал возможный запрет алкоголя на турецких курортах «все включено»

      В Китае указали на попытки властей добиться признания в Арктике

      Медведев прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире

      Израиль начал операцию в районе лагеря беженцев в Газе

      Жена российского миллиардера показала фигуру в прозрачных легинсах

      Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных шагов

      На Западе указали на важную деталь продвижения России на фронте

      Женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области

      Губерниев назвал Вяльбе мракобесом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше