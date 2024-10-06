В Китае указали на попытки властей добиться признания в Арктике

SCMP: патрулирование РФ и КНР говорит о желании Пекина усилить позиции в Арктике

Совместное патрулирование Арктики в Северном Ледовитом океане кораблями России и Китайской Народной Республики (КНР) может привести к усилению сотрудничества стран НАТО в регионе. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, это говорит о желании Пекина усилить свои позиции в регионе. По словам старшего научного сотрудника Гудзоновского института Лизлотт Одгаард, Китай пытается продемонстрировать, что тоже является приарктическим государством, и намерен добиться признания. Поэтому КНР поддерживает действия России в Арктике, отметила она.

Одгаард добавила, что такие действия могут привести к расширению сотрудничества арктических стран Северо-Атлантического альянса (НАТО). Речь идет о Норвегии, США, Канаде и Дании.

По мнению старшего военного аналитика американского исследовательского центра Rand Corporation (признан нежелательной на территории России) Тимоти Хита, для патрулирования приарктической зоны Китай выбрал именно корабли береговой охраны из-за того, что они не привлекают к себе внимания. Хит сказал, что в этом случае как Россия, так и США более чувствительны к присутствию Китая в регионе. Он подчеркнул, что береговая охрана КНР действовала в рамках миссии по обеспечению рыболовства на севере Тихого океана и это дает предлог для ее участия.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России и Китая провели совместные военные учения «Север. Взаимодействие-2024» для отработки реагирования на потенциальные внешние угрозы.