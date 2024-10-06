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01:42, 6 октября 2024Мир

В Лас-Вегасе решили снести легендарное казино

В Лас-Вегасе 9 октября снесут легендарное казино-курорт Tropicana

Фото: Ronda Churchill / Reuters

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) 9 октября пройдет шоу, по итогам которого будет снесено легендарное казино-курорт Tropicana. Об этом сообщила компания-владелец заведения Bally`s Corporation, их заявление приводит 8newsnow.

«В ожидании одобрения корпорация Bally's и "Окленд Атлетикс" планируют провести памятное мероприятие утром 9 октября, в рамках которого будет представлено впечатляющее шоу с дронами и фейерверками от Fireworks by Grucci, а завершится оно взрывом "Тропиканы", запланированным на 2:30 утра», — сообщил представитель компании.

Другие подробности грядущего мероприятия не приводятся.

Ранее работавшая в казино в 2000-е годы Катерина из Нижнего Новгорода рассказала «Ленте.ру», как проигравшие игроки угрожали крупье. Они бросали в работников казино фишки и железные пепельницы с окурками, могли унижать и оскорблять, некоторые в качестве предупреждения даже выкладывали на стол пистолеты.

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      Евгений Силаев
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