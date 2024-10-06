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07:49, 6 октября 2024Россия

В российском регионе силы ПВО сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: система ПВО сбила БПЛА над Брянской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщает губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечалось, что населенный пункт был освобожден подразделениями Южной группировки войск. Также российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР.

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      Марина Совина
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