Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Зеленского могут ликвидировать

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это», — сказал эксперт. По его словам, по мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной.

По мнению Джонсона, Зеленскому очень повезет, если ему удастся сбежать из Украины. В таком случае он сможет забрать наворованные деньги и жить во Флориде или на Карибах, предположил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн с иронией назвал план Зеленского «замечательной идеей», которая заключалась в отправке войск в российский регион. По мнению Макговерна, из-за этого украинский лидер ускорил наступление России в Донбассе.