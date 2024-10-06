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22:11, 6 октября 2024Мир

В США призвали Зеленского готовиться к худшему

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Зеленского могут ликвидировать

Фото: Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это», — сказал эксперт. По его словам, по мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной.

По мнению Джонсона, Зеленскому очень повезет, если ему удастся сбежать из Украины. В таком случае он сможет забрать наворованные деньги и жить во Флориде или на Карибах, предположил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн с иронией назвал план Зеленского «замечательной идеей», которая заключалась в отправке войск в российский регион. По мнению Макговерна, из-за этого украинский лидер ускорил наступление России в Донбассе.

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      Марина Совина
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