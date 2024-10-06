В украинском городе после визита Зеленского ввели ряд ограничений

СБУ приняла в Сумах «меры безопасности» после визита Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла в Сумах «меры безопасности» после визита в город президента страны Владимира Зеленского. О введенных ограничениях сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В частности, речь идет об остановке автомобилей и проверке документов у водителей. Также возможно ограничение движения, в том числе пешеходного, по ряду улиц.

«Цель — предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан», — подчеркнули в СБУ.

В конце августа российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где Зеленский встречался с главнокомандующим Вооруженых сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Атака велась по территории завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Находился ли там в момент удара украинский лидер или командование, не уточнялось.