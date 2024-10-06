В здании торгово-выставочного комплекса в российском городе произошел пожар

В Каспийске загорелось здание торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо»

В Каспийске загорелось здание торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо». Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, огонь охватил второй этаж здания. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Столб черного дыма поднялся на несколько десятков метров. На место отправлены дополнительные бригады спасателей.

Telegram-канал Mash сообщает о том, что загорелась торговая база — оптовая точка мягких игрушек и бытовая техника. Огонь охватил 700 квадратных метров в торговом комплексе «Пир», расположенном на Кирпичном шоссе. Стало известно о трех пострадавших. Они доставлены в больницу. У двоих — ожоги, третий мужчина госпитализирован с отравлением угарным газом.

Ранее сообщалось о том, что утром 3 октября в Хабаровске, в театре произошел пожар площадью четыре тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил обшивку здания, обрушились внутренние конструкции и кровля. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, большим количеством горючих материалов и предметов интерьера. По данным МЧС, во время пожара произошли взрывы не менее шести баллонов с газом.