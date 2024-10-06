Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 6 октября 2024Россия

В здании торгово-выставочного комплекса в российском городе произошел пожар

В Каспийске загорелось здание торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо»

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

В Каспийске загорелось здание торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо». Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, огонь охватил второй этаж здания. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Столб черного дыма поднялся на несколько десятков метров. На место отправлены дополнительные бригады спасателей.

Telegram-канал Mash сообщает о том, что загорелась торговая база — оптовая точка мягких игрушек и бытовая техника. Огонь охватил 700 квадратных метров в торговом комплексе «Пир», расположенном на Кирпичном шоссе. Стало известно о трех пострадавших. Они доставлены в больницу. У двоих — ожоги, третий мужчина госпитализирован с отравлением угарным газом.

Ранее сообщалось о том, что утром 3 октября в Хабаровске, в театре произошел пожар площадью четыре тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил обшивку здания, обрушились внутренние конструкции и кровля. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, большим количеством горючих материалов и предметов интерьера. По данным МЧС, во время пожара произошли взрывы не менее шести баллонов с газом.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Под Харьковом погиб российский оппозиционер Дадин, воевавший за ВСУ. В честь него назвали статью УК

      Командир корпуса «Князь Владимир» попросил освободить экс-мэра Сочи под свое наблюдение

      В «Ростове» рассказали подробности аварии после матча РПЛ

      В российском регионе сбили беспилотник

      Германия впервые за долгое время одобрила поставки оружия в одну страну

      В здании торгово-выставочного комплекса в российском городе произошел пожар

      Трамп сообщил о намерении Маска отправить американцев на Марс

      Зараженная бешенством летучая мышь покусала ребенка

      Путин рассказал о планах в день рождения

      Блогерша побывала в США и сравнила жизнь американских и российских бездомных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше