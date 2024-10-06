Пожарные потушили огонь в российском торгово-выставочном центре

МЧС России: в Каспийске пожарные потушили огонь в торгово-выставочном центре

Начало событий в новости Трое спасателей пострадали в мощном пожаре на юге России

В Каспийске пожарные потушили открытый огонь на территории торгово-выставочного центра «Каспий Экспо». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МЧС России.

В заявлении говорится, что сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение.

О пожаре на территории торгово-выставочного центра «Каспий Экспо» стало известно днем 6 октября. Пожар начался в торговой базе. Загорелась оптовая точка мягких игрушек и бытовая техника. Огонь охватил 700 квадратных метров в торговом комплексе «Пир», расположенном на Кирпичном шоссе. В пожаре пострадало трое спасателей. Один спасатель госпитализирован с ожогами, двоим оказали помощь на месте. Они надышались угарным газом.