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14:25, 6 октября 2024Россия

Трое спасателей пострадали в мощном пожаре на юге России

Трое спасателей пострадали в пожаре торговой базы «Пир» в «Каспий-Экспо»

Кадр: Telegram-канал SHOT

Трое спасателей пострадали в мощном пожаре на юге России — в городе Каспийске Республики Дагестан. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, в результате горения торговой базы «Пир» в «Каспий-Экспо» пострадало трое сотрудников 10-й пожарной части. Один спасатель госпитализирован с ожогами, двоим оказали помощь на месте. Они надышались угарным газом.

Пожар в трехэтажном комплексе начался примерно в 12 часов. Предварительно, сначала загорелась бытовая техника, потом огонь перекинулся на оптовый магазин с мягкими игрушками.

О том, что в Каспийске загорелось здание торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо», стало известно ранее 6 октября. Столб черного дыма поднялся на несколько десятков метров. Огонь охватил 700 квадратных метров в торговом комплексе «Пир», расположенном на Кирпичном шоссе. На место были отправлены бригады спасателей.

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      Олег Давыдов
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