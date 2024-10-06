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18:17, 6 октября 2024Силовые структуры

Возбуждено дело против причастных к убийствам в Курской области бойцов ВСУ

СК возбудил дело против причастных к убийствам в Курской области бойцов ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело на причастных к жестоким убийствам в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Как сообщается, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и части 3 статьи 205 Уголовного кодекса (террористический акт). В качестве причастных к расправам названы бойцы 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны и других формирований ВСУ.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», — заявили в СК.

Ранее прокуратура передала в Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) уголовное дело командира минометной батареи 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Николая Янковского. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

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