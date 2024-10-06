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14:11, 6 октября 2024Из жизни

Зараженная бешенством летучая мышь покусала ребенка

Metro: в Канаде зараженная бешенством летучая мышь покусала ребенка

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

В Канаде зараженная бешенством летучая мышь покусала ребенка. Об этом пишет Metro.

Подросток, проживающий в Онтарио, проснулся ночью и обнаружил в своей спальне летучую мышь. Однако родители не обратились сразу за медицинской помощью, поскольку не заметили следы укусов.

Спустя некоторое время ребенка отвезли в больницу, где ему диагностировали бешенство. Медики сделали все возможное, но спасти ребенка не удалось. Отмечается, что это первый случай заражения бешенством человека в стране с 1967 года.

Ранее москвичей предупредили о залетающих в окно летучих мышах. Специалисты посоветовали сохранять спокойствие и действовать по инструкции.

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      Мария Винар
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