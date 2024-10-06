Metro: в Канаде зараженная бешенством летучая мышь покусала ребенка

В Канаде зараженная бешенством летучая мышь покусала ребенка. Об этом пишет Metro.

Подросток, проживающий в Онтарио, проснулся ночью и обнаружил в своей спальне летучую мышь. Однако родители не обратились сразу за медицинской помощью, поскольку не заметили следы укусов.

Спустя некоторое время ребенка отвезли в больницу, где ему диагностировали бешенство. Медики сделали все возможное, но спасти ребенка не удалось. Отмечается, что это первый случай заражения бешенством человека в стране с 1967 года.

Ранее москвичей предупредили о залетающих в окно летучих мышах. Специалисты посоветовали сохранять спокойствие и действовать по инструкции.