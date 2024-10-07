18-летняя жена Лепса пошутила про разницу в возрасте

18-летняя жена Лепса Аврора Киба выложила шуточное видео про разницу в возрасте

Молодая супруга певца Григория Лепса Аврора Киба выложила видео, в котором пошутила на тему разницы в возрасте. Ролик девушка выложила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По сюжету видео 18-летней Кибы, подруга рассказывает ей о том, что начала встречаться с парнем моложе ее. После этого Аврора в ужасе убегает от собеседницы, шокированная их разницей в возрасте.

Ранее стало известно, что жена 62-летнего Лепса рассказала о переезде в Лондон и учебу за границей.