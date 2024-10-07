Армения отказалась поддержать два заявления на Совете глав МИД СНГ

МИД Армении сообщил об отказе поддержать два заявления на Совете глав МИД СНГ

Армения отказалась поддержать два заявления на заседании Совета глав МИД СНГ. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает ТАСС.

По ее словам, Ереван не присоединился к заявлениям «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».

Ранее сообщалось, что Армения и Грузия подписали декларацию Совета Европы, которая поддерживает ордер Международного уголовного суда на «арест» президента России Владимира Путина. Затем Бадалян опровергла это, заявив, что Ереван не присоединялся к документу. Кроме того, было опубликовано сообщение, что Армения отозвала свою подпись.

