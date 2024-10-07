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20:50, 7 октября 2024Бывший СССР

Армения отказалась поддержать два заявления на Совете глав МИД СНГ

МИД Армении сообщил об отказе поддержать два заявления на Совете глав МИД СНГ

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Армения отказалась поддержать два заявления на заседании Совета глав МИД СНГ. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает ТАСС.

По ее словам, Ереван не присоединился к заявлениям «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».

Ранее сообщалось, что Армения и Грузия подписали декларацию Совета Европы, которая поддерживает ордер Международного уголовного суда на «арест» президента России Владимира Путина. Затем Бадалян опровергла это, заявив, что Ереван не присоединялся к документу. Кроме того, было опубликовано сообщение, что Армения отозвала свою подпись.

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      Кристина Есикова
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