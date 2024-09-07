МИД Армении: Ереван не подписал декларацию поддерживающего МУС Совета Европы

Ереван не присоединился к декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Бадалян подтвердила, что Армения не присоединилась к декларации с самого начала», — говорится в сообщении агентства Armenpress.

При этом официально власти республики данную тему не комментировали.

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Ереван отозвал свою подпись

Ранее на сайте СЕ появилась информация о том, что Армения и Грузия подписали декларацию. Однако позже было опубликовано сообщение, что Ереван отозвал свою подпись.

Также говорилось, что документ поддержали Литва, Латвия, Эстония, Украина и Молдавия, США, Канада, Германия, Франция, Великобритания и ряд других стран. При этом от поддержки документа воздержались Азербайджан, Турция, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия и Сербия.

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Участники СЕ приняли декларацию 6 сентября. Они призвали создать специальный трибунал «по преступлениям агрессии против Украины», а также перечислили ордеры МУС на «арест» Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совбеза Сергея Шойгу и других российских политических лиц.

Согласно заявлению пресс-службы объединения, в декларации указаны принципы для «решения важнейших вопросов правосудия», связанных с конфликтом на Украине. Министры юстиции стран-участниц СЕ и государств-наблюдателей приняли документ на встрече под председательством Литвы. Перечисленные в нем принципы носят рекомендательный характер.

Медведев высказал предостережение МУС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег МУС от попытки исполнить ордер в отношении президента.

Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного «суда» больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер Дмитрий Медвеедв зампред Совета безопасности России

В случае попытки исполнения ордера на арест жизнь этих людей, по мнению политика, будет стоить не дороже этой «говенной бумажки».

Такое заявление политик сделал на фоне визита российского лидера в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Государство, как напомнили в Евросоюзе, является участником Римского статута МУС «с вытекающими юридическими обязательствами». В Кремле, в свою очередь, отметили, что Москва не переживает по поводу участия Улан-Батора в МУС, поскольку у России «прекрасный диалог с друзьями в Монголии».

Вся эта история с этим ордером МУС не может быть и никогда не будет ограничителем в развитии отношений России с теми странами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений, сотрудничестве, а также в освещении международных контактов Дмитрий Песков официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Также Монголия заверила российскую сторону, что не будет выполнять ордер МУС.

МИД напомнил, что Россия не является участником Римского статута МУС

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине. Так, досудебная палата II Международного уголовного суда выдала ордеры на «арест» Путина и Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

При этом Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС.

Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет Мария Захарова официальный представитель МИД России

Кроме того, МВД России объявило в розыск судью МУС в Гааге Росарио Айталу, который выдал ордер на «арест» президента России. Позже стало известно, что в розыск также объявлена судья Томоко Аканэ.