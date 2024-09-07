Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 7 сентября 2024Бывший СССР

Армения не подписала декларацию Совета Европы. Ереван отказался поддержать ордер на «арест» Путина

МИД Армении: Ереван не подписал декларацию поддерживающего МУС Совета Европы

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Ереван не присоединился к декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Бадалян подтвердила, что Армения не присоединилась к декларации с самого начала», — говорится в сообщении агентства Armenpress.

При этом официально власти республики данную тему не комментировали.

Фото: Getty Images

Ереван отозвал свою подпись

Ранее на сайте СЕ появилась информация о том, что Армения и Грузия подписали декларацию. Однако позже было опубликовано сообщение, что Ереван отозвал свою подпись.

Также говорилось, что документ поддержали Литва, Латвия, Эстония, Украина и Молдавия, США, Канада, Германия, Франция, Великобритания и ряд других стран. При этом от поддержки документа воздержались Азербайджан, Турция, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия и Сербия.

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Участники СЕ приняли декларацию 6 сентября. Они призвали создать специальный трибунал «по преступлениям агрессии против Украины», а также перечислили ордеры МУС на «арест» Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совбеза Сергея Шойгу и других российских политических лиц.

Согласно заявлению пресс-службы объединения, в декларации указаны принципы для «решения важнейших вопросов правосудия», связанных с конфликтом на Украине. Министры юстиции стран-участниц СЕ и государств-наблюдателей приняли документ на встрече под председательством Литвы. Перечисленные в нем принципы носят рекомендательный характер.

Медведев высказал предостережение МУС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег МУС от попытки исполнить ордер в отношении президента.

Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного «суда» больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер

Дмитрий Медвеедвзампред Совета безопасности России

В случае попытки исполнения ордера на арест жизнь этих людей, по мнению политика, будет стоить не дороже этой «говенной бумажки».

Такое заявление политик сделал на фоне визита российского лидера в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Государство, как напомнили в Евросоюзе, является участником Римского статута МУС «с вытекающими юридическими обязательствами». В Кремле, в свою очередь, отметили, что Москва не переживает по поводу участия Улан-Батора в МУС, поскольку у России «прекрасный диалог с друзьями в Монголии».

Вся эта история с этим ордером МУС не может быть и никогда не будет ограничителем в развитии отношений России с теми странами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений, сотрудничестве, а также в освещении международных контактов

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Также Монголия заверила российскую сторону, что не будет выполнять ордер МУС.

МИД напомнил, что Россия не является участником Римского статута МУС

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине. Так, досудебная палата II Международного уголовного суда выдала ордеры на «арест» Путина и Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

Материалы по теме:
«Он должен уйти» МУС требует ареста премьер-министра Израиля. Как это повлияет на ход войны и судьбу сектора Газа?
«Он должен уйти»МУС требует ареста премьер-министра Израиля. Как это повлияет на ход войны и судьбу сектора Газа?
21 мая 2024
Что такое Международный уголовный суд? Чем он занимается и как к его деятельности относится Россия
Что такое Международный уголовный суд?Чем он занимается и как к его деятельности относится Россия
21 мая 2024

При этом Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС.

Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Кроме того, МВД России объявило в розыск судью МУС в Гааге Росарио Айталу, который выдал ордер на «арест» президента России. Позже стало известно, что в розыск также объявлена судья Томоко Аканэ.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Армения не подписала декларацию Совета Европы. Ереван отказался поддержать ордер на «арест» Путина

      В Приморье запечатлели самое эмоциональное «свидание» леопардов

      Минобороны показало кадры поражения сил ВСУ в лесах Курской области

      На ВЭФ назвали способ замедлить глобальное потепление

      Стало известно о состояния здоровья больного раком короля Великобритании Карла III

      Во Вьетнаме подсчитали жертв тайфуна «Яги»

      Преподавателя российского вуза отправили в СИЗО из-за песен

      В Британии указали на крах ПВО Украины из-за ударов по Львову

      Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр-2024

      В российском детском лагере произошла вспышка пневмонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше