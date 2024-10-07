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04:35, 7 октября 2024Мир

Армия Израиля сообщила об ударе по больнице с центрами ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об ударе по больнице в Газе с командными центрами ХАМАС

Фото: Shir Torem / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по якобы командным центрам палестинского движения ХАМАС, расположенным в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

В публикации уточняется, что ранее под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ударили по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольных центрах в больнице «Шухада аль-Акса» в районе Дейр-эль-Балаха.

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По данным ЦАХАЛ, бойцы ХАМАС якобы использовали командные центры для планирования и осуществления атак на израильских военных и саму страну. Перед нанесением удара военные приняли все необходимые меры для снижения риска нанесения вреда гражданам.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне годовщины вторжения ХАМАС в Израиль призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке. «Пора освободить заложников. Пора сложить оружие», — призвал он.

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      Марина Совина
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