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23:29, 7 октября 2024Мир

Белый дом окружили дополнительным двухметровым забором из боязни беспорядков

Белый дом обнесли двухметровым забором из-за опасений беспорядков на выборах

Фото: Reuters

Резиденцию американского президента в Вашингтоне Белый дом окружают дополнительным двухметровым забором по периметру территории. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, усиленные меры безопасности связаны с предстоящими в США президентскими выборами, которые пройдут в ноябре текущего года, и сохранятся до инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена угрозой беспорядков в связи с выборами главы государства в ноябре. Она напомнила о беспорядках 6 января 2021 года, последовавших за поражением экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Тогда толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев ворвалась в здание Капитолия.

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      Марина Совина
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