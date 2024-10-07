Белый дом окружили дополнительным двухметровым забором из боязни беспорядков

Белый дом обнесли двухметровым забором из-за опасений беспорядков на выборах

Резиденцию американского президента в Вашингтоне Белый дом окружают дополнительным двухметровым забором по периметру территории. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, усиленные меры безопасности связаны с предстоящими в США президентскими выборами, которые пройдут в ноябре текущего года, и сохранятся до инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена угрозой беспорядков в связи с выборами главы государства в ноябре. Она напомнила о беспорядках 6 января 2021 года, последовавших за поражением экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Тогда толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев ворвалась в здание Капитолия.