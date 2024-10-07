Беспилотник ВСУ попытался атаковать российский регион

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 17:40 мск.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, уточнили в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

Белгородская область – один из наиболее подверженных атакам ВСУ российский регион. Так, ранее 7 октября один человек пострадал при ударе украинского дрона по движущемуся автомобилю.