Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм опубликовал полуобнаженные фото. Кадры появились в сторис его Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 88,5 миллиона подписчиков.

49-летний спортсмен снялся в своем саду, отметив, что выделил время для «воскресного ухода за собой». Он предстал перед камерой топлес, обернув полотенце вокруг бедер. Так, звезда футбола продемонстрировал кубики пресса на животе и многочисленные татуировки на теле.

«Всегда важно уделить себе минуту и перезагрузиться», — указал в подписи автор поста.

В сентябре португальского футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленную, испанскую модель и блогершу аргентинского происхождения Джорджину Родригес, сняли полуобнаженными на отдыхе.