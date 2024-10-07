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14:20, 7 октября 2024Россия

Два российских бойца два часа сдерживали натиск 30 солдат ВСУ и выжили

Участник СВО рассказал о бое с превосходящим в 15 раз по численности противником
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Два бойца специальной военной операции (СВО) вступили в бой с 15 раз превосходившим их числом противником и выжили. Об этом один из солдат рассказал изданию «Татар-Информ».

Мужчина и его сослуживец попали под массированный обстрел на одной из позиций. Они находились в нескольких метрах от противника. «Два часа нас обстреливали, прям наш блиндаж», — пояснил солдат.

Российских военнослужащих забрасывали противотанковыми минами – каждая из которых способна уничтожить целый дом. «Ну, мы думали, все», — признался собеседник издания.

Несмотря на это бойцам удалось не только остаться в живых, но и удержаться на позиции. В этом им помогли сослуживцы, которые начали сбивать висевшие над блиндажом украинские беспилотники.

Ранее были опубликованы кадры спасения другого участника СВО от украинских дронов. Раненому мужчине пришлось проползти сто метров, все это время ему помогали сослуживцы по радиосвязи.

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      Алан Босиков
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