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14:40, 2 июля 2024Бывший СССР

Российский военный уничтожил противотанковой миной здание с ВСУ

Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной здание с ВСУ

Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной ТМ-62 разрушенное здание, где находились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Согласно публикации, здание использовалось украинскими военными как укрытие. На кадрах видно, как военнослужащий побегает к постройке с миной, бросает ее, а через несколько секунд происходит мощный взрыв.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены самолеты ВСУ. Ракетный удар был нанесен расчетами ОТРК «Искандер-М». На Украине эти сведения подтвердили, заявив о потерях техники.

2 июля Минобороны РФ показало, как операторы ударных беспилотников уничтожали позиции украинских войск в районе населенного пункта Выемка на северском направлении. Уточнялось, что были поражены позиции и живая сила 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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      Кристина Есикова
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