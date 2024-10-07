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04:52, 7 октября 2024Россия

ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморье

ФСБ: в Приморье поймали трех иностранцев, пересекших границу ради сбора растений

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пограничники в Приморском крае задержали трех иностранцев, которые незаконно пересекли границу России для сбора дикоросов, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ РФ.

Как отметили в ведомстве, злоумышленников задержали в лесистой местности Хасанского района. «Обнаруженные у задержанных запас продуктов питания, а также предметы экипировки свидетельствовали о долгосрочных планах их пребывания на территории РФ», — подчеркнули в управлении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Как признались иностранные граждане, они нарушили государственную границу для сбора дикорастущих растений.

Ранее в Ленинградской области пограничники задержали француза, который попытался нелегально пробраться из Эстонии в Россию.

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      Марина Совина
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