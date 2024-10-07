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18:47, 7 октября 2024Культура

Группа Oasis придумала способ заработать миллионы на своем воссоединении

Oasis зарегистрировала товарный знак для торговли одеждой и другой продукцией

Фото: Paul Yeung / Reuters

Группа Oasis начала подготовку к выпуску в продаже особой продукции под маркой коллектива. Об этом сообщает таблоид The Sun.

По информации издания, участники группы собираются продавать одежду, мухобойки, гладильные доски, канцелярские принадлежности, зубные нити и много другое.

«Новая торговая марка Oasis Live ’25 охватывает все категории товаров. В этот список входят даже прищепки и рождественские венки, дезодоранты и увлажнители», — поделился инсайдер.

Таким образом, по мнению журналистов, музыканты собираются монетизировать свое воссоединение и тур, в который Oasis отправится уже в ближайшее время.

Ранее стало известно, что билеты на все 17 анонсированных концертов Oasis раскупили в первые сутки.

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      Андрей Шеньшаков
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