Хейли Бибер похвасталась роскошной сумкой с инициалами сына

Модель Хейли Бибер похвасталась сумкой за 269,5 тысячи рублей с инициалами сына

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли Бибер похвасталась дорогостоящим аксессуаром с инициалами сына, Джека Блюза Бибера. На соответствующие снимки, опубликованные в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание Page Six.

Дочь актера Стивена Болдуина разместила кадры, на которых продемонстрировала роскошную коричневую сумку Goyard Artois GM с монограммой «JBB» зелеными буквами. По данным издания, стоимость такого изделия составляет 2,8 тысячи долларов (269,5 тысячи рублей).

Помимо этого, знаменитость показала содержимое сумки. Так, супруга Бибера призналась, что носит с собой детскую бутылочку, румяна собственного бренда Rhode, расческу для волос и популярный чехол для телефона с блеском для губ.

Ранее в октябре Хейли Бибер похвасталась бриллиантовым украшением с инициалами сына. Дочь актера Стивена Болдуина разместила кадры, на которых продемонстрировала золотое ожерелье. Его буквы были инкрустированы бриллиантами в четыре карата.