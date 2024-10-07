Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:28, 7 октября 2024Ценности

Хейли Бибер похвасталась роскошной сумкой с инициалами сына

Модель Хейли Бибер похвасталась сумкой за 269,5 тысячи рублей с инициалами сына

Фото: @haileybieber

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли Бибер похвасталась дорогостоящим аксессуаром с инициалами сына, Джека Блюза Бибера. На соответствующие снимки, опубликованные в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание Page Six.

Дочь актера Стивена Болдуина разместила кадры, на которых продемонстрировала роскошную коричневую сумку Goyard Artois GM с монограммой «JBB» зелеными буквами. По данным издания, стоимость такого изделия составляет 2,8 тысячи долларов (269,5 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Помимо этого, знаменитость показала содержимое сумки. Так, супруга Бибера призналась, что носит с собой детскую бутылочку, румяна собственного бренда Rhode, расческу для волос и популярный чехол для телефона с блеском для губ.

Ранее в октябре Хейли Бибер похвасталась бриллиантовым украшением с инициалами сына. Дочь актера Стивена Болдуина разместила кадры, на которых продемонстрировала золотое ожерелье. Его буквы были инкрустированы бриллиантами в четыре карата.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Российских губернаторов призвали экономить и не тратиться на мегастройки

      Минобороны показало удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области

      В США рассказали о завершении «эпохи F-16»

      Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

      Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть со сборной России

      Телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за рассказа гостя

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Энн Хэтэуэй снова сыграет в «Дневниках принцессы»

      Песков рассказал о традиционном подарке Путину на день рождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше