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01:40, 7 октября 2024Мир

Израильские военные перехватили подозрительный объект

ВВС Израиля перехватили подозрительный объект, летевший с востока

Фото: Ayal Margolin / Global Look Press

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) перехватили «подозрительную воздушную цель», которая приближалась к стране с востока. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Как отметили израильские военные, объект не успел войти в израильское воздушное пространство. Других подробностей об инциденте не сообщается.

3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявляла о перехвате подозрительной цели. Израильские ВВС перехватили воздушную цель у побережья района Гуш-Дан в центральной части страны.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет.

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      Марина Совина
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