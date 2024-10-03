Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:20, 3 октября 2024Мир

ЦАХАЛ заявил о перехвате «подозрительной цели» в центре страны

ЦАХАЛ заявил, что в центре Израиля перехватили подозрительную воздушную цель

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате подозрительной цели. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что израильские ВВС перехватили воздушную цель у побережья района Гуш-Дан в центральной части страны.

Ранее стало известно, что «Хезболла» впервые вступила в бой с израильской пехотой. Утверждается, что бой с пехотинцами израильской армии произошел в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. По данным движения, силы ЦАХАЛ отступили после боя.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии. Чем опасен вирус Марбург и грозит ли он России?

      Российский военный высказался о возможности переворота в ВСУ

      Назван неочевидный способ укрепить близость с партнером

      Врач раскрыл неочевидный способ улучшить сон

      Пожар в театре Хабаровска локализован

      Полковник объяснил стремительное продвижение Вооруженных сил России

      Российский тревел-блогер раскрыл минимальную зарплату для жизни на Бали

      Два футбольных топ-клуба сенсационно проиграли в Лиге Чемпионов

      В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

      ВСУ оставили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше