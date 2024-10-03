ЦАХАЛ заявил о перехвате «подозрительной цели» в центре страны

ЦАХАЛ заявил, что в центре Израиля перехватили подозрительную воздушную цель

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате подозрительной цели. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что израильские ВВС перехватили воздушную цель у побережья района Гуш-Дан в центральной части страны.

Ранее стало известно, что «Хезболла» впервые вступила в бой с израильской пехотой. Утверждается, что бой с пехотинцами израильской армии произошел в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. По данным движения, силы ЦАХАЛ отступили после боя.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.