Израильские военные призвали жителей Бейрута немедленно эвакуироваться

Армия обороны Израиля призвала жителей южных районов Бейрута эвакуироваться

Израильские военные призвали жителей южных районов Бейрута немедленно эвакуироваться. Об этом в соцсети X на арабском языке сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.

В заявлении уточняется, что покинуть свои дома должны жители районов Бурдж-эль-Баражна и Хадас. Эдри указал, что неподалеку расположены объекты ливанского шиитского движения «Хезболла», по которым планируется нанести удар.

Он порекомендовал местным жителям держаться от расположенных рядом зданий на расстоянии не менее 500 метров.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что за час нанес удары по более 120 объектам «Хезболлы» на юге Ливана. В частности, атаке подверглись разведывательный штаб движения и ракетная база.