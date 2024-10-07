Армия Израиля сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» за час

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час нанесла удары по более 120 объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом ЦАХАЛ заявил на своем сайте.
Среди атакованных истребителями объектов — разведывательный штаб «Хезболлы» и ракетная база. В Армии Израиля добавили, что ливанское движение разместило свою инфраструктуру в гражданских районах. Перед ударами ЦАХАЛ призывает жителей Ливана эвакуироваться.
Ранее движение «Хезболла» выпустило ракеты по базе Аль-Кармель к югу от города Хайфа. По данным Армии обороны Израиля, в сторону Хайфы и окрестностей было выпущено около пяти снарядов из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога. Еще 15 ракет выпустили в сторону Верхней Галилеи. Часть снарядов перехвачена, другие упали в разных районах.
До этого ЦАХАЛ сообщил, что ударил по оружейным складам «Хезболлы» в районе Бейрута, произошла детонация. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения, принадлежащим разведывательному штабу «Хезболлы» в Бейруте.