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21:18, 7 октября 2024Мир

Армия Израиля сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» за час

Армия обороны Израиля заявила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» за час

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час нанесла удары по более 120 объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом ЦАХАЛ заявил на своем сайте.

Среди атакованных истребителями объектов — разведывательный штаб «Хезболлы» и ракетная база. В Армии Израиля добавили, что ливанское движение разместило свою инфраструктуру в гражданских районах. Перед ударами ЦАХАЛ призывает жителей Ливана эвакуироваться.

Ранее движение «Хезболла» выпустило ракеты по базе Аль-Кармель к югу от города Хайфа. По данным Армии обороны Израиля, в сторону Хайфы и окрестностей было выпущено около пяти снарядов из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога. Еще 15 ракет выпустили в сторону Верхней Галилеи. Часть снарядов перехвачена, другие упали в разных районах.

До этого ЦАХАЛ сообщил, что ударил по оружейным складам «Хезболлы» в районе Бейрута, произошла детонация. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения, принадлежащим разведывательному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

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      Маргарита Пименова
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