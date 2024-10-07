Лавров назвал вторжение ВСУ в Курскую область ответом на предложение мира

Лавров: вторжение ВСУ в Курскую область стало реакцией на предложение мира

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало ответной реакцией Киева на предложение о мире президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, опубликованному на сайте дипведомства.

14 июня Путин назвал предпосылки к урегулированию конфликта: выход ВСУ с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также нейтральный статус Украины и отказ от членства в НАТО, напомнил министр иностранных дел России.

«Киев отреагировал на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область», — сказал Лавров. Кроме того, он подчеркнул, что США и другие страны НАТО, которые являются покровителями Украины, намерены нанести Москве «стратегическое поражение». В таких условиях Россия вынуждена продолжать спецоперацию до устранения угроз с украинской стороны, добавил глава МИД РФ.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.