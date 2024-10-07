Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:07, 7 октября 2024Бывший СССР

Лавров назвал вторжение ВСУ в Курскую область ответом на предложение мира

Лавров: вторжение ВСУ в Курскую область стало реакцией на предложение мира

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало ответной реакцией Киева на предложение о мире президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, опубликованному на сайте дипведомства.

14 июня Путин назвал предпосылки к урегулированию конфликта: выход ВСУ с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также нейтральный статус Украины и отказ от членства в НАТО, напомнил министр иностранных дел России.

«Киев отреагировал на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область», — сказал Лавров. Кроме того, он подчеркнул, что США и другие страны НАТО, которые являются покровителями Украины, намерены нанести Москве «стратегическое поражение». В таких условиях Россия вынуждена продолжать спецоперацию до устранения угроз с украинской стороны, добавил глава МИД РФ.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Важная находка». Обломки новейшего российского дрона могли попасть к западной разведке

      Увеличение доходов бюджета на фоне налоговых изменений в России оценили

      В ВСУ рассказали о новой тактике российских операторов беспилотников

      Москвичей предупредили о резком похолодании

      CAS подтвердил сокращение срока дисквалификации Погба до 18 месяцев

      Предсказаны изменения в ситуации в зоне СВО с началом холодов

      В США обозначили отличия Су-57 от других истребителей пятого поколения

      Зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов оценили

      В МИД России призвали к сохранению мира в Закавказье

      В США заявили о возвращении Виктора Бута к торговле оружием. Он назвал это вбросом ко дню рождения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше