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14:07, 7 октября 2024Бывший СССР

Лавров оценил планы Украины по восстановлению мира

Глава МИД России Лавров заявил, что Украина не планирует восстановление мира

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Сейчас Украина не планирует восстановление мира. Планы Киева по урегулированию конфликта оценил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, опубликованному на сайте дипведомства.

«На данный момент, как мы понимаем, восстановление мира в планы противника не входит», — сказал он. Министр иностранных дел отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не отменил действие своего указа о запрете переговоров с РФ.

Кроме того, по его словам, российская сторона более десяти лет пытается урегулировать украинский кризис. Однако Киев и его союзники «дают задний ход», когда устраивающие всех договоренности фиксируются «на бумаге».

Ранее Лавров раскрыл условия для начала процесса мирного урегулирования. Глава МИД России рассказал, что переговорный процесс должен завершить конфликт и устранить его первопричины, а не приостановить боевые действия.

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      Кристина Есикова
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